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У Деревянко обнаружили долг почти на полмиллиона рублей

Компания актера Павла Деревянко задолжала налоговой 475 тыс. рублей
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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Компания актера Павла Деревянко задолжала налоговой почти полмиллиона рублей. Это выяснила «Газета.Ru».

У ООО «БИИ СОУЛ», учредителем которого является Деревянко, есть долг перед ФНС в размере 475 тысяч 66 рублей. Фирма занимается разработкой компьютерного программного обеспечения. Соучредителем компании актера является Григорий Мулузян.

В 2021 году Деревянко познакомился с криптоинвестором Григорием Мулузяном, который, по словам актера, предложил ему тоже заняться инвестициями и убедил взять четыре кредита на сумму более 56 млн рублей. Кроме того, утверждал артист, Мулузян заключил на его имя ряд договоров займа на сумму около 150 млн рублей.

Николенко был еще одним участником схемы инвестиций и обвинил и актера, и инвестора в мошенничестве. Деревянко грозило до пяти лет тюремного заключения, но суд признал договор незаключенным и отказал во взыскании с актера денежных средств.

В сентябре 2024 года стало известно, что Павел Деревянко избежал тюрьмы за мошенничество. Он предоставил на суде доказательства того, что не получал от истца Сергея Николенко денежных средств.

Ранее Павел Деревянко раскрыл дату свадьбы.

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