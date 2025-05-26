На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Лепс захотел зарегистрировать бренд «дядьГРИШ»

Певец Григорий Лепс подал заявку на регистрацию бренда «дядьГРИШ»
close
Телеграм-канал «Григорий Лепс»

Певец Григорий Лепс подал в Роспатент заявку на регистрацию бренда «дядьГРИШ». Это выяснила «Газета.Ru».

Заявка поступила в Роспатент 20 мая 2025 года. Артист хочет выпускать под брендом диски звукозаписи, голограммы, публиковать электронные доски объявлений, цифровые вывески и видеофайлы. Также в случае регистрации бренда под ним можно будет продавать ноты, музыку и аутентифицированные невзаимозаменяемыми токены (NFT).

В перечень товаров и услуг также входят сфера развлечений, аренда аудиооборудования, кинофильмов и звукозаписей, издание книг, сочинение музыки и организация мероприятий, в том числе конкурсов, балов, программ, мастер-классов, концертов, шоу и т.д.

Также под брендом можно будет предоставлять услуги ресторанов и агентств по обеспечению мест (гостиницы, пансионы, мотели).

Регистрация заявки и формальная экспертиза стоит 6 миллионов рублей в соответствии с пунктом 2.1 положения Роспатента о пошлинах. Сама регистрация товарного знака может обойтись Лепсу в 18 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что Децл может стать брендом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами