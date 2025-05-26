Лепс захотел зарегистрировать бренд «дядьГРИШ»

Певец Григорий Лепс подал в Роспатент заявку на регистрацию бренда «дядьГРИШ». Это выяснила «Газета.Ru».

Заявка поступила в Роспатент 20 мая 2025 года. Артист хочет выпускать под брендом диски звукозаписи, голограммы, публиковать электронные доски объявлений, цифровые вывески и видеофайлы. Также в случае регистрации бренда под ним можно будет продавать ноты, музыку и аутентифицированные невзаимозаменяемыми токены (NFT).

В перечень товаров и услуг также входят сфера развлечений, аренда аудиооборудования, кинофильмов и звукозаписей, издание книг, сочинение музыки и организация мероприятий, в том числе конкурсов, балов, программ, мастер-классов, концертов, шоу и т.д.

Также под брендом можно будет предоставлять услуги ресторанов и агентств по обеспечению мест (гостиницы, пансионы, мотели).

Регистрация заявки и формальная экспертиза стоит 6 миллионов рублей в соответствии с пунктом 2.1 положения Роспатента о пошлинах. Сама регистрация товарного знака может обойтись Лепсу в 18 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что Децл может стать брендом.