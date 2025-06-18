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Алексея Учителя заметили на ПМЭФ

Режиссер Алексей Учитель принял участие в ПМЭФ
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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Кинорежиссера Алексея Учителя заметили на ПМЭФ. Об этом сообщил канал «360».

По данным канала, автор фильмов «Прогулка», «Рок» и «Матильда» был замечен на стенде Вологодской области.

18 июня Учитель должен принять участие в шоу журналистки Софико Шеварднадзе «Вызов Софико» в рамках форума. Шоу построено на диалоге между деятелями искусства и выдающимися учеными.

«Симбиоз науки и искусства возвращает наш мозг в естественный режим работы, как было задумано природой. И позволяет нам воспринимать жизнь во всей ее полноте, сложности и красоте. Это немного противоречит сегодняшнему тренду все упрощать, но зато, это возможность по-новому взглянуть на происходящее и на себя», — говорит Шеварднадзе.

18–21 июня в Санкт-Петербурге проходит Петербургский международный экономический форум. Тема мероприятия в 2025 году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире». Свое участие в форуме уже подтвердили более 92 стран и территорий, в их числе — страны Азии, Африки и Латинской Америки. Страной-гостем ПМЭФ-2025 станет Королевство Бахрейн.

ПМЭФ проводится ежегодно с 1997 года. С 2006-го в нем участвует президент России.

До этого создатели «Смешариков» объяснили путаницу в образах Кроша и Ежика на ПМЭФ.

Ранее депутат призвал запретить Волочковой выступать на ПМЭФ.

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ПМЭФ – 2025
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