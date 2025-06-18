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«Путь к деградации»: депутат призвал запретить Волочковой выступать на ПМЭФ

Депутат Иванов: Волочковой нельзя выступать на ПМЭФ – она подает плохой пример
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Павел Кашаев/Global Look Press

Балерина Анастасия Волочкова планирует в конце этой недели выступить на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), чтобы рассказать о достижении целей и пути к мечте. Однако против этого выступил депутат Брянской областной думы и председатель движения «Россия Православная» Михаил Иванов. В беседе с Общественной Службой Новостей он обвинил ее в скандальной известности и заявил, что она подает плохой пример молодежи.

Депутат призвал не допускать, чтобы эталоном для молодых людей становились личности, демонстрирующие «аморальное поведение».

«Где тут пример для подражания? В бесконечных видео с алкоголем, полуобнаженных позах или в публичных признаниях в любви к турецким сериалам и зарубежным поклонникам? Это не путь к мечте — это путь к деградации», — заявил Иванов.

По его мнению, артистка в последнее время славится не своим талантом, а многочисленными скандалами, в том числе – откровениями о личной жизни и шпагатами «в самых неподходящих местах». Он призвал делать примерами для молодежи героев, которые воспитывают детей, защищают Родину и работают, а не превращают свою жизнь в «шоу для желтой прессы». Лучше пригласить на мероприятие настоящих тружеников, ученых и врачей, убежден депутат.

Для программы серьезного формата выступление артистки, по мнению Иванова, не подходит, так как ПМЭФ является площадкой для обсуждения стратегических вопросов развития страны, а не светской жизни. Выступление Волочковой на форуме он приравнял к пиар-ходу, на который она решилась из-за усталости публики от скандалов.

Напомним, до этого балерина Волочкова ответила депутату Госдумы Андрею Свинцову, выступившему против пропаганды эскорта – она посоветовала ему не лезть в жизнь других людей, а заниматься политикой. Свинцов усмотрел пропаганду, в том числе, в фотографиях женщин с курортов, куда они ездят с разными мужчинами. Комментируя это, балерина заявила «Газете.Ru», что ее мнение парламентария не интересует, поэтому фотографии отдыха с ухажерами она публиковать продолжит.

Ранее депутат Иванов предложил выключать россиянам по ночам интернет для повышения рождаемости.

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