Эксперты по вокалу о провале Киркорова в Ташкенте: «Раньше такого не позволял»

Продюсер Андрей Юрец заявил, что не выпустил бы Филиппа Киркорова на сцену с учетом болезненного состояния артиста. Его слова передает kp.ru.

Накануне СМИ сообщили, что поклонники забеспокоились о состоянии артиста после его выступления на свадьбе в Ташкенте. Фанаты Киркорова заявили, что артист «кое-как стоял на ногах и едва шевелился».

Андрей Юрец согласился с мнением интернет-пользователей. По словам продюсера, у Киркорова «налицо хроническая усталость».

«Я не врач, но артист действительно выглядит очень болезненно. На щитовидку не похоже — как раз от нее пошел бы хрип в голосе, а у него смыкание связок очень хорошее», — заявил он.

Педагог по вокалу Екатерина Скрипниченко в свою очередь уверила, что Киркоров переживает «сиюминутное физическое истощение». Эксперт считает, что исполнитель быстро восстановится.

«Он живой человек, как и все мы. Любой человек может получить и физическое, и моральное истощение, особенно когда он на виду», — отметила Скрипниченко.

25 апреля певец получил ожоги во время выступления в Санкт-Петербурге. Из-за пиротехнического оборудования, прикрепленного к спине, у него загорелся рукав пиджака во время исполнения песни «Черная пантера». У певца диагностировали бурсит — воспаление суставов после ожога.

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