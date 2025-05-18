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Стало известно о планах семьи Тиммы отсудить 60 млн рублей у Седоковой

Mash: родственники Тиммы потребовали у Седоковой 60 млн рублей
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«Комсомольская правда»/Global Look Press

Родственники баскетболиста Янниса Тиммы потребовали у его бывшей жены, певицы Анны Седоковой 60 млн рублей, вырученных с продажи купленной со спортсменом квартиры. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным канала, Тимма и Седокова купили квартиру в Москве в 2022 году. В сентябре 2024 года певица продала недвижимость за 150 млн рублей, а через месяц подала заявление на развод. Адвокаты родственников баскетболиста подчеркнули, что эта квартира считается совместно нажитым имуществом, которое должно быть разделено пополам.

Mash добавил, что родственники спортсмена хотят решить ситуацию мирно. Если этого не получится, то на Седокову подадут в суд, отметили журналисты.

Тиммы не стало 17 декабря 2024 года — в ночь после дня рождения Седоковой. Его нашли в подъезде пятиэтажного дома в центре Москвы. В этот же день артистка сообщила о госпитализации.

В апреле 2025 года отец баскетболиста Райтис Тимма заявил, что Седокова заблокировала его во всех социальных сетях. Родственник спортсмена отметил, что не использует никакие сторонние приложения, чтобы следить за аккаунтами певицы.

До этого Седокова сообщила, что в окружении Тиммы есть люди, которые распространяют лживую информацию и пытаются пиариться за его счет. По словам певицы, некоторые люди могли задать ей претензии и вопросы в личном общении, но никто этого не делает.

Ранее семья Яниса Тиммы обвинила Анну Седокову в краже.

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