Адвокат семьи Тиммы раскрыла детали личной жизни Седоковой: «Захватывающая история!»

Адвокат семьи Яниса Тимы Маргарита Гаврилова рассказала kp.ru, что направила досудебную претензию к Анне Седоковой.

Семья экс-мужа певицы, уточняет издание, намерена отсудить у Седоковой более 60 млн рублей. Родственники утверждают, что действуют в интересах внука — сына Тиммы от первого брака Кристиана. Сейчас они ждут ответа от представителей Седоковой, который они должны предоставить в течение 10 дней.

«Осталось ждать еще шесть дней, но я в любом случае продолжаю собирать информацию. Я, как человек, который почти 30 лет отработал в органах, вижу, что все не так однозначно и есть куда покопать», — заявила Гаврилова.

Как сообщила семья Тимы, в браке с Седоковой баскетболист приобрел пять квартир, стоимость каждой из которых составляет 19 млн рублей, две квартиры по шесть млн рублей, а также апартаменты за 150 млн рублей в элитном ЖК «Алые паруса». В сентябре 2024 года их пара продала, а спустя месяц после заключения сделки Седокова подала на развод.

Гаврилова призналась, что провела собственное расследование, восстановив детали из биографии Анны Седоковой. Адвокат связалась с мамой, братом, вдовой отца певицы, двоюродной сестрой и тетей, но они отказались от беседы с ней. При этом Гаврилова выяснила детали личной жизни исполнительницы от бабушки экс-мужа Седоковой Максима Чернявского и открытых источников.

«Вы знаете, там такое нагромождение фактов и столько разных, порой противоречивых и детективных моментов и несостыковок! <…> Каждая история — по-своему невероятная и захватывающая, но о человеке можно сделать определенные выводы!» — призналась защитница.

Старшую дочь Алину, выяснила адвокат, певица могла родить не от первого мужа Валентина Белькевича, а от Игоря К., который в 2015 году подал в суд на артистку. Он утверждал, что является биологическим отцом девочки. Отец младшего сына Седоковой Гектора Артем Комаров не признал свое отцовство. Экс-супруг певицы Максим Чернявский в свою очередь после расставания платил артистке алименты, несмотря на то, что их дочь Моника жила вместе с ним.

«Споров по разделу имущества не было и быть не могло, так как изначально был подписан брачный договор. Между тем, довольно быстро Седокова согласилась подписать мировое соглашение, по которому певица получила крупную сумму денег, два автомобиля и алименты на содержание Моники», — отметила Гаврилова.

Тиммы не стало 17 декабря 2024 года — в ночь после дня рождения Седоковой. Его нашли в подъезде пятиэтажного дома в центре Москвы. В этот же день артистка сообщила о госпитализации.

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