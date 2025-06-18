Гармаш и Яковлева сыграют в театре Михалкова

Актеры Сергей Гармаш и Елена Яковлева приняли участие в спектакле «Ревизор». Об этом сообщает ТАСС.

Постановка пройдет в театре «Мастерская «12» Никиты Михалкова». Премьера состоится 23 июня. Помимо Яковлевой и Гармаша, в проекте задействованы Сергей Степанченко, Иван Агапов, Сергей Газаров.

Музыку к спектаклю создали два композитора: музыкальный руководитель театра «Центр драматургии и режиссуры» Сергей Родюков и художественный руководитель ансамбля современной музыки Omnibus Артем Ким.

В декабре 2024-го художественный руководитель театра «Мастерская «12» Никита Михалков рассказал, что его просили приехать с большими гастролями спектакля «12» в Сербии. Режиссер заявил о готовности посетить с постановкой в эту страну, если интерес не угаснет и будут способы осуществить представление. Он уверен, что во многом проблемы русских и сербов схожи.

Михалков также поделился, что в рамках «Больших гастролей» спектакль «12» прошел в 2024 году в Крыму, Красноярске, Иркутске, Челябинске, Магнитогорске, Ростове-на-Дону, Краснодаре и Новосибирске. Также артисты театра и Сергей Гармаш сделали специальную программу для жителей ДНР, ЛНР и Запорожской и Херсонской областей.

Ранее Михалков вспомнил разговор с Путиным.