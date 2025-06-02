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Водонаева рассказала об Альцгеймере бабушки: «Думает, что ее муж жив»

Блогерша Водонаева заявила, что у ее бабушки Альцгеймер
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Екатерина Чеснокова/РИА Новости/Telegram-канал «VODA»

Блогерша и телеведущая Алена Водонаева сообщила в Telegram-канале, что ее бабушка страдает от Альцгеймера.

По словам Водонаевой, бабушка сказала ей, что сейчас 1999 год. Поклонница предположила в комментариях, что этот год запомнился родственнице знаменитости, так как, возможно, был насыщенным. Блогерша в этом усомнилась.

«Это не связано ни с чем. Она сейчас думает, что ее муж жив», — поделилась телеведущая.

Водонаева рассказала, что ее дедушки не стало, когда ей было три года. Она уточнила, что у нее бабушки идеальное здоровье – все органы работают, показатели прекрасные, а хронических болезней нет.

Бабушка Водонаевой уже год проживает в пансионате, так как, по словам телеведущей, с сиделками «не вышло».

«Наша бабушка не понимает, где она. Иногда думает, что она в санатории и что она там главная и что к ней все приходят по работе (все, кто там живет и работает), она думает, что она там начальник», — рассказала блогерша.

Болезнь Альцгеймера — это наиболее распространенная форма деменции. Она характеризуется резким снижением интеллектуальных способностей вплоть до тотального распада интеллекта и психической деятельности.

Ранее Алена Яковлева похудела на 12 кг из-за серьезной болезни.

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