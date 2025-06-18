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Том Круз получит почетный «Оскар»

Том Круз получит почетный «Оскар» за вклад в кинематограф
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Stephane Mahe/Reuters

Американский актер Том Круз будет удостоен почетной премии «Оскар». Об этом объявила Американская академия кинематографических искусств и наук.

Академия заявила, что Круз является одним из самых признанных и кассовых актеров. Его назвали сторонником театрального искусства, который помог киноиндустрии США пережить непростой период пандемии СOVID-19.

«Круз демонстрирует преданность своему ремеслу, в том числе самостоятельно выполняет трюки», — сказано в заявлении.

В нем отмечается, что у артиста есть множество достижений, среди которых номинации на «Оскар» за роли в картинах «Рожденный четвертого июля», «Джерри Магуайер» и «Магнолия», а также выдвижение на «Оскар» фильма «Топ Ган: Мэверик», который он продюсировал.

Церемония вручения наград пройдет 16 ноября в Лос-Анджелесе. Помимо Круза, награды получат актриса и хореограф Дебби Аллен и художник-постановщик Уинн Томас. А певице и актрисе Долли Партон вручат премию имени Джина Хершолта за заслуги в области гуманитарной деятельности.

Почетный «Оскар» присуждают за «выдающиеся достижения в кинематографе на протяжении всей жизни, исключительный вклад в развитие кинематографического искусства и науки, а также за выдающиеся заслуги перед академией».

До этого Круз был внесен в Книгу рекордов Гиннесса как человек, совершивший наибольшее количество прыжков с горящим парашютом.

Ранее сообщалось, что на премии «Оскар» с 2027 года появится новая номинация.

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