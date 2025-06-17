«Я этого дядю не знаю»: Волочкова ответила депутату, выступившему против пропаганды эскорта

Депутат Госдумы Андрей Свинцов предложил запретить пропаганду эскорт-услуг, которую он усматривает в том числе в фотографиях женщин с курортов, куда они ездят с разными мужчинами. Балерина Анастасия Волочкова заявила «Газете.Ru», что ее мнение парламентария не интересует, поэтому фотографии отдыха с ухажерами она публиковать продолжит. Она призвала Свинцова не лезть в жизнь других людей, а заниматься политикой.

«Меня вообще поражает, почему депутаты вместо того, чтобы принимать законы, связанные с политикой, лезут в личную жизнь, лезут к женщинам именно с тем, чтобы что-то запретить. Почему им все время хочется так запретить. Я этого дядю не знаю вообще, кто это, что это — вообще непонятно, честное слово. И мне абсолютно без разницы, что он думает. Курорты, женщины, мужчины — знаете, у меня такое впечатление, что у него [недостаток секса], поэтому он хочет запретить, чтобы женщины выкладывали свои красивые фотографии, с кем они отдыхают, с какими мужчинами. Я как выкладывала, так и буду выкладывать, он в жизни не сможет мне ничего запретить. Пусть не лезет в жизнь других людей, а живет своей жизнью. Видимо, его жизнь, этого дяденьки, очень скучна. Ну, у него проблемы, наверное, в сексуальной жизни», — сказала она.

17 июня Свинцов заявил, что в Госдуме начали обсуждать запрет пропаганды эскорт-услуг. Он считает, что депутаты должны ясно обозначить: эскорт — это фактически проституция, даже если это не говорят прямо. Депутат обратил внимание на то, что в интернете появилось много подкастов, в которых женщины рассказывают, как живут за счет мужчин: сопровождают их на мероприятия и помогают в личной жизни.

В беседе с «Газетой.Ru» чиновник пояснил, что популяризация «порочного образа жизни» происходит из-за разрушения «западными врагами» российских традиционных ценностей, а контент, рассказывающий о легкой жизни эскортниц, «одурманивает» молодежь. По мнению Свинцова, рассказы женщин о поездках на курорты с разными мужчинами — это «завуалированная проституция», однако речи о запрете отношений без брака пока не идет.

Ранее в Госдуме заявили, что не планируют регулировать сервисы по поиску работы из-за вакансий эскорт-агентств.