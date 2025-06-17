Представитель Канье Уэста о смене рэпером имени: «Никакого Ye Ye не существует»

Представитель Канье Уэста в беседе с Page Six опроверг смену рэпером имени.

«Никакого Ye Ye не существует», — заявили представители рэпера.

В окружении Уэста сообщили, что ошибка возникла из-за деловой документации. В онлайн-форме требовалось указать имя и фамилию.

10 июня Page Six сообщало, что Канье Уэст во второй раз сменит свое имя. Издание подчеркивает, что финансовый директор рэпера Хуссейн Лалани подал документы музыканта под именем Ye Ye.

В октябре 2021 года сообщалось, что суд Лос-Анджелеса разрешил артисту сменить имя на Ye.

В 2024 году сообщалось, что музыкант официально сменил имя на Ye. Тогда он считал, что его имя является рабским.

8 мая 2025-го стало известно, что Канье Уэст опубликовал трек о Гитлере — в День Победы в Европе и США. В клипе к песне снялись темнокожие мужчины, одетые в звериные шкуры и поющие нацистское приветствие хором. Позже Уэст опубликовал серию постов в социальной сети X о том, что изменил свои политические взгляды. Он подчеркнул, что «покончил с антисемитизмом».

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