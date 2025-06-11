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Сын Сафронова рассказал об уникальной картине художника, подготовленной для Илона Маска

Сын Сафронова признался, что художник подготовил картину для Илона Маска
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Евгений Одиноков/РИА Новости

Художник Никас Сафронов подготовил для американского миллиардера Илона Маска уникальную картину, связанную с «величием космоса». Об этом aif.ru рассказал его сын Лука Сафронов-Затравкин.

По его словам, картина также посвящена тому, что в мире нельзя отделиться от России.

«Потому что Россия является неотъемлемой частью и, можно сказать, мотором очень многих процессов, особенно научно-технических. Это некая объединяющая работа, носящая семантический смысл того, что мир един, и нас исключить нельзя, потому что иначе мир не станет таким, каким его привыкли видеть, особенно на Западе, в Европе», — поделился Сафронов-Затравкин.

Он уточнил, что художник планирует передать работу бизнесмену лично, если обстоятельства сложатся удачно. Сын Сафронова добавил, что сомневается в том, что ее передадут через отца Маска.

Накануне сообщалось, что отец американского миллиардера Илона Маска Эррол Маск приехал в Москву. Он прогулялся по Красной площади, пообедал борщом и котлетами, от вида которых «чуть не упал со стула», и сравнил российскую столицу с Древним Римом. Кроме того, бизнесмен признался, что его отговаривали от поездки в США и Европе, и рассказал о попытке сына купить в России ракету. В Кремле визиту Маска-старшего порадовались, заявив, что «это здорово», когда иностранцы приезжают в РФ. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Сафронов предрек продажу личных вещей Паши Техника.

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