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Никас Сафронов о седьмом внебрачном сыне: «Мы в этой ситуации разобрались»

Художник Сафронов назвал мошенником объявившегося внебрачного сына Вакариса
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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Художник Никас Сафронов опроверг в беседе с порталом «Страсти», что у него есть седьмой внебрачный сын Гибас Вакарис.

Сафронов назвал Вакариса мошенником, который хочет завладеть его деньгами. По словам художника, он устроил проверку, в ходе которой не было выявлено родства между ним и мужчиной.

«Мы в этой ситуации разобрались еще полгода назад. Это еще один подобный, к сожалению, случай. Люди, наверное, хотят, чтобы их позвали на ток-шоу, заплатили денег. К сожалению, таких становится все больше», — рассказал портретист.

Сафронов посчитал удивительным, что в этот раз притворяющийся его сыном мошенник оказался гражданином «недружественной страны».

В феврале сын Никаса Сафронова Ландин опроверг слова своего отца о переезде в Россию.

Ландин объяснил, что собирается проводить каждый месяц по две недели в России, на родине отца. Он уточнил, что не может полностью переехать в Россию, так как у него есть собственная жизнь и друзья в Австрии. Сын художника признался, что ему нравится родина отца. Он планирует поступать в российский вуз.

Ранее Никас Сафронов объяснил, как очутился в Ватикане у папы Римского.

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