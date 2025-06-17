Протеже Филиппа Киркорова о муже Ксении Бородиной: «Лучше быть одной»

Протеже Филиппа Киркорова, певица и актриса Маргарита Овсянникова высмеяла мужа Ксении Бородиной Николая Сердюкова за то, что он подарил телеведущей шины на машину до свадьбы. Ее слова передает «СтарХит» в Telegram-канале.

«Я желаю всем женщинам, чтобы им дарили машины, квартиры, самолеты, острова — особенно таким, как Ксения Бородина или Ольга Бузова. И я понимаю Ольгу Бузову, да. Лучше быть одной, чем обеспечивать какого-то мужчину», — заявила знаменитость.

Овсянникова пожелала всем девушкам найти «добытчиков и защитников» в лице второй половинки.

Бородина в августе 2024 года перестала скрывать отношения с блогером Николаем Сердюковым. А 7 декабря 2024 года пара объявила о помолвке. Телеведущая показывала, как возлюбленный сделал ей предложение ночью на экскурсии в «Эрмитаже». Бизнесмен подарил звезде кольцо с бриллиантом в форме сердца от бренда Graff, стоимостью 5 миллионов рублей. 3 июня 2025 года пара официально зарегистрировала отношения.

Звезда также воспитывает двоих детей: 15-летнюю Марусю от бизнесмена Юрия Будагова и 9-летнюю Теону от предпринимателя Курбана Омарова. У Сердюкова есть ребенок от блогера Алины Акиловой, с которой он развелся в 2021 году.

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