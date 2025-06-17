На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Протеже Филиппа Киркорова о муже Ксении Бородиной: «Лучше быть одной»

Певица Марго Овсянникова пожалела Ксению Бородину из-за подарка Сердюкова
close
Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

Протеже Филиппа Киркорова, певица и актриса Маргарита Овсянникова высмеяла мужа Ксении Бородиной Николая Сердюкова за то, что он подарил телеведущей шины на машину до свадьбы. Ее слова передает «СтарХит» в Telegram-канале.

«Я желаю всем женщинам, чтобы им дарили машины, квартиры, самолеты, острова — особенно таким, как Ксения Бородина или Ольга Бузова. И я понимаю Ольгу Бузову, да. Лучше быть одной, чем обеспечивать какого-то мужчину», — заявила знаменитость.

Овсянникова пожелала всем девушкам найти «добытчиков и защитников» в лице второй половинки.

Бородина в августе 2024 года перестала скрывать отношения с блогером Николаем Сердюковым. А 7 декабря 2024 года пара объявила о помолвке. Телеведущая показывала, как возлюбленный сделал ей предложение ночью на экскурсии в «Эрмитаже». Бизнесмен подарил звезде кольцо с бриллиантом в форме сердца от бренда Graff, стоимостью 5 миллионов рублей. 3 июня 2025 года пара официально зарегистрировала отношения.

Звезда также воспитывает двоих детей: 15-летнюю Марусю от бизнесмена Юрия Будагова и 9-летнюю Теону от предпринимателя Курбана Омарова. У Сердюкова есть ребенок от блогера Алины Акиловой, с которой он развелся в 2021 году.

Ранее стал известен гонорар Баскова за выступления у олигархов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами