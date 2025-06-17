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Дочь Майкла Джексона подверглась травле из-за концерта в годовщину кончины отца

Дочь Джексона Пэрис сообщила о травле из-за концерта в годовщину кончины отца
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Danny Moloshok/Reuters

Дочь Майкла Джексона, актриса Пэрис Джексон ответила в личном блоге на критику ее гастрольного тура, один из концертов которого выпадает на 25 июня – годовщину кончины ее отца. Слова знаменитости передает Yahoo.

«Люди снова негодуют… Думаю, я должна объяснить, что не могу выбирать даты выступлений, поскольку не являюсь хедлайнером мероприятия», — заявила звезда.

По словам Джексон, 25 января она будет выступать на разогреве. Артистка не планирует грандиозного праздника в этот день, а на сцену выйдет только она вместе со своей гитарой и ее жених Джастинг Лонг. Певица уточнила, что «просто делает свою работу».

В 2023 году Джексон была вынуждена закрыть доступ к комментариям в своих социальных сетях из-за критики внешности. Пользователи соцсетей сочли, что на Неделе моды в Париже она выглядела старой.

Пэрис и ее старший брат Принс родились в браке Майкла Джексона с Дебби Роу. Музыкант женился на бывшей медсестре в 1996 году, сразу после развода с дочерью Элвиса Пресли Лизой-Мари, а в 1999-м их брак был расторгнут.

Ранее стало известно, что признавшему вину врачу грозит до 40 лет из-за трагедии с Мэттью Перри.

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