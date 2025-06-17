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Стало известно о почти миллионном долге звезды «Сватов» по налогам

SHOT: актер «Сватов» Николай Добрынин задолжал ФНС 660 тысяч рублей
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«Квартал 95»

Актер Николай Добрынин, известный по роли Митяя в сериале «Сваты», задолжал Федеральной налоговой службе (ФНС) 660 тыс. рублей. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Как сообщает Telegram-канал, на данный момент актер проживает в Москве, где владеет квартирой площадью 50 кв. м в районе Покровское-Стрешнево. Рыночная стоимость недвижимости составляет примерно 14 млн рублей.

В 2014-м Добрынин раскрывал, что приобрел участок земли на Украине. Он признавался, что его связывают со страной «очень сильные корни», поскольку там родился его брат. Город Киев, уточнял артист, стал ему родным городом после многолетних съемок сериала «Сваты».

SHOT заявляет, что Добрынин не успел достроить дом на Украине, поскольку в 2016-м его внесли в украинский санкционный список из-за посещения Крыма.

Сейчас 61-летний Добрынин работает в российском театре, а также продолжает сниматься в кино. В ноябре 2024 года он появился в сериале «Молодежка. Новая смена», «Против всех — 3» и «ВИА «Васильки». Всего в его фильмографии почти 150 фильмов и сериалов.

Ранее сообщалось, что певец Глызин закрыл музыкальное агентство из-за многомиллионных убытков.

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