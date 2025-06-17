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Алексей Глызин вынужден закрыть музыкальное агенство, просуществовавшее почти 20 лет

Mash: певец Глызин закрыл музыкальное агентство из-за многомиллионных убытков
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alexey.glyzin/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Заслуженный артист России Алексей Глызин закрыл ООО «Глызин Шоутур», которое просуществовало на рынке 18 лет, из-за убытков. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Еще в ноябре 2024 года «Газета.Ru» раскрывала, что убытки фирмы исполнителя хита «Зимний сад» составили почти 1,7 млн рублей в 2023 году. Как отмечает Mash, музыкальное агентство Глызина работало в минус на протяжении двух лет. В 2024-м, уточнил Telegram-канал, оно потеряло 1,9 млн рублей.

Компания «Глызин Шоутур» принадлежала Глызину и его жене Сании.

Алексей Глызин начал свою карьеру в 1970-х в ВИА «Добры молодцы». Он выступал в различных коллективах, но в 1988 году начал сольную карьеру. В 2006-м певец удостоился звания заслуженного артиста России, в 2017-м получил премию «Шансон года». На счету артиста такие хиты, как «Ты не ангел», «Бродячие артисты» и другие.

Накануне стало известно, что телеведущая Елена Малышева подала документы в Федеральную налоговую службу (ФНС) о ликвидации своей компании «Есть здорово» из-за многомиллионных убытков. Как сообщал «Звездач», в 2019 году магазин ПП-продуктов Малышевой оказался убыточным на 2 млн рублей.

Ранее Татьяна Лазарева (признана в РФ иностранным агентом, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) вспомнила о выступлении с Агутиным в Киеве.

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