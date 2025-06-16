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«Собаки лают — караван идет»: Расторгуев оценил низкий рейтинг радиостанции «Гордость»

Расторгуев заявил, что россиянам интересна патриотическая музыка
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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

СМИ обратили внимание на данные компании Mediascope, согласно которым доля патриотической радиостанции «Гордость» составляет один процент по стране. Лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев в беседе с «Газетой.Ru» объяснил, что эти данные устарели, а один процент для дебютирующей радиостанции — успешный результат.

«Новость», которая распространяется сегодня с подачи СМИ-иноагента, целиком построена на оценочном суждении так называемого «журналиста», который либо не разбирается в радийном бизнесе, либо заведомо пытается сформировать мнение читателей в негативном ключе. За основу «информации» взято устаревшее исследование Mediascope от марта месяца. Это первая и пока единственная волна исследований, в которое была включена радиостанция. При этом для дебютирующей станции результат более, чем успешен. Преуспевающая станция это 3-4% — таким образом, 1% — это свидетельство, что формируется ядро аудитории и заложен фундамент для дальнейшего роста. И это без какой-либо широкомасштабной рекламной кампании. Следующую волну мы ждем в июле», — сказал он.

Расторгуев отметил, что людям интересен патриотический контент, поскольку почти 2 млн человек слушают радиостанцию регулярно.

«Даже если взять за основу устаревшие данные, они говорят об обратном — люди хотят слушать российскую музыку, и патриотический контент, в том числе. Это подтверждает тот факт, что новую станцию слушает 671.000 человек в сутки. 1,861 млн человек — это накопленная недельная аудитория станции, то есть, люди, которые слушают ее регулярно. В той же «новости» приведены данные по Москве, которые также уже устарели. Доля в Москве уже выросла до 1,2%, а в Санкт-Петербурге — до 1,4%. Это также подтверждает положительную динамику и рост», — добавил он.

Музыкант подчеркнул, что радиостанция подвергается «нападкам иноагентов» из-за своего успешного развития.

«Радиостанция «Гордость» — это новое явление в федеральном радиоэфире. Радиостанция активно развивается — в настоящий момент станция вещает уже в 47 регионах, в Нижнем Новгороде проходит ежегодный фестиваль «Музыка гордых». В эфире станции можно услышать лучшие российские коллективы, которые, в том числе, строят свое творчество на темах любви к Родине и вдохновляются подвигами наших ребят. С учетом всего сказанного, не удивительно, что радиостанция подвергается нападкам иноагентов ровно в соответствии с хорошей русской поговоркой «собаки лают — караван идет». Благодарим всех радиослушателей за доверие», — заключил он.

До этого Telegram-каналы обратили на данные Mediascope, согласно которым патриотическое радио «Гордость» оказалось одним из самых непопулярных в России — его доля по стране составила 1%. На том же уровне радиостанция с авторскими песнями «Калина красная» и хип-хоп-радио Studio 21.

Радиостанцию «Гордость» запустили в феврале 2024 года при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Программный директор радиостанции Константин Терехов заявлял, что это «радио, где звучат песни о любви к нашей великой стране, где звучат голоса людей, которые искренне любят нашу Родину, настоящих патриотов».

В эфире радио крутят треки только на русском языке: группы «Любэ», исполнителей Олега Газманова, SHAMAN, Полины Гагариной.

Ранее Юрий Лоза пожаловался, что его песни об СВО «не имеют шансов на публикацию».

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