В России запустили патриотическую радиостанцию «Гордость»

В 79 городах России запустят вещание радиостанции «Гордость» в 2024 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на программного директора радиостанции Константина Терехова.

В ночь на 2 февраля вещание, по его словам, стартовало в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Белгороде и Тюмени. Заставки для «Гордости» озвучил народный артист России Владимир Машков.

«Гордость» — это радио, где звучат песни о любви к нашей великой стране, где звучат голоса людей, которые искренне любят нашу Родину, настоящих патриотов. Мы в это слово вкладываем настоящие русские ценности, которые лягут в основу нашего эфира», — объяснил выбор названия Терехов.

В свою очередь, музыкальный редактор радиостанции Олег Чубыкин обратил внимание на то, что в эфире радио будет звучать современная и качественная музыка на русском языке, патриотические песни, а также советская классика и лучшие образцы российской рок-музыки от 90-х до нашего времени.

По словам представителей радиостанции, в эфире будут звучать песни «Любэ», Shaman, Олега Газманова, Ларисы Долиной, «Зверобоя», Дениса Майданова, Александра Маршала, Александра Ванюшкина, Юты, Чичериной, Джанго, Сергея Войтенко, Виктории Черенцовой и других исполнителей.

Накануне Юрий Лоза пожаловался, что его песни об СВО «не имеют шансов на публикацию».

Ранее продюсер Сергей Лавров объяснил бойкот Филиппу Киркорову.