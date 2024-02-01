Юрий Лоза пожаловался, что его песни об СВО «не имеют шансов на публикацию»

Певец и композитор Юрий Лоза в интервью РИА «Новости» пожаловался, что его патриотические песни не крутят в эфире.

«Как только началась спецоперация, у меня вышла песня «Ребята воюют». Но почему-то такая явная патриотика у нас не крутится. На общие темы — такие, как «Я русский», «Встанем» (из репертуара Shaman. —«Газета.Ru») — можно включать, но песня, посвященная нашему конкретному действию, не имеет шансов на публикацию», — подчеркнул Лоза.

По словам композитора, в прошлом году на главной сцене Грушинского фестиваля патриотические песни и вовсе были под запретом. Лоза считает, что российская медиасистема старается «остаться в стороне» от СВО, абстрагироваться от происходящего. При этом музыкант выразил мнение, что сейчас небезопасно проводить концерты на передовой, так как такое скопление людей мгновенно станет мишенью для врагов и «головной болью» для командиров.

Ранее Лоза рассказал, что поможет участникам «голой» вечеринки.