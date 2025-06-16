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Дакота Джонсон получила удовольствие от съемок интимных сцен в «Материалистке»

Актриса Джонсон впервые за 15 лет в кино работала с координатором интимных сцен
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«Вольга»

Актриса Дакота Джонсон впервые за 15 лет в кино работала с координатором интимных сцен. Посетившую подкаст Эми Полер артистку цитирует Variety.

Женщину-координатора по интимным сценам она встретила на съемках «Материалистке». Джонсон дала понять, что ей удалось получить удовольствие от откровенных съемок.

«Она была действительно великолепна. Это было так круто, а ведь я привыкла, что сексуальная сцена — это несексуально и неприятно».

Джонсон снималась во многих сексуальных сценах на протяжении всей своей карьеры и призналась, что всегда пытается понять, что чувствует ее героиня.

«Она горячая девушка, которой восхищаются? Она домохозяйка? Она одинока? Она напугана? Она консервативна? Я хочу чувствовать себя хорошо в своем теле, если я его показываю. Моя мама воспитала меня так, чтобы я очень-очень гордилась своим телом и любила его», — признается актриса.

Джонсон снялась во многих интимных сценах для фильмов серии «Пятьдесят оттенков серого». В 2022 году она сказала Vanity Fair, что съемки фильмов шли некомфортно, и она соглашалась на иную версию, чем та, которую в итоге сняли.

Накануне кинокритик «Газеты.Ru» Павел Воронков рассказал об особенностях «Материалистки».

Ранее Ксения Собчак высказалась о координаторах по постельным сценам в кино.

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