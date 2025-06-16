Татьяна Лазарева о выступлении с Агутиным в Киеве: «Было весело»

Телеведущая Лазарева вспомнила, что выступала в Киеве с Агутиным перед Вайкуле

Телеведущая Татьяна Лазарева (признана в РФ иностранным агентом, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) понастольгировала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) о выступлении в комедийной передаче «Звезда + Звезда» («Зiрка + Зiрка») на украинском ТВ в 2011 году.

Лазарева опубликовала ролик, в котором она показывала скетч вместе с певцом Леонидом Агутиным.

«Как же нам было весело с Леней. В жюри были Лайма Вайкуле, Верка Сердючка, Потап и Сергей Зверев. Все это было на самом деле», — подписала пост знаменитость.

В комментариях интернет-пользователи согласились со звездой: они отметили, что это были «добрые, светлые, сердечные и золотые времена».

«В нынешнее время это уже воспринимается, как сны при температуре 39»; «Как же я ностальгирую по этому шоу. Особенно по вашей паре»; «Обожаю эту передачу и даже пересматриваю с огромным удовольствием», — написали поклонники Лазаревой.

В феврале 2022 года Лазарева покинула Россию и с тех пор не возвращалась. Она многократно критиковала российские власти за проведение спецоперации, и в июле того же года ее внесли в перечень иноагентов. Ведущая поселилась в Испании.

В конце мая Лазарева в интервью блогеру Максиму Кацу (признан в РФ иностранным агентом) в шутку заявила, что считает Россию «ужасной страной». Также в разговоре ведущая выразила мнение, что в РФ «все угроблено». Кац с ней не согласился.

Ранее имеющего гражданство Израиля Галкина призвали отправиться на передовую.