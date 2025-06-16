Анне Семенович стало плохо на концерте в Москве: «Я прямо задыхалась»

Певица Семенович призналась, что начала задыхаться из-за непогоды на концерте

Певица Анна Семенович призналась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что ее недавнее выступление в Москве на ВДНХ оказалось под угрозой срыва проблем со здоровьем, вызванных непогодой.

«[Во время концерта] пошел ливень, и поднялась дикая влажность в 89%. Я вышла на сцену, а меня вдруг схватил дикий спазм в горле. Я поняла, что не могу говорить. Хорошо, что это случилось между песнями», — вспомнила знаменитость.

По словам Семенович, ей стало лучше после пары-тройки глотков воды, но артистка по-прежнему испытывает неприятные ощущения в горле из-за недавнего выступления.

«Я даже сегодня чувствую себя немного осипшей. Из-за такой влажности просто было тяжело дышать, я прямо задыхалась на сцене», — подчеркнула Семенович.

Анна Семенович стала наиболее известна после участия в коллективе «Блестящие». Она выступала в группе с певицами Жанной Фриске, Юлией Ковальчук и Ксенией Новиковой. В 2008-м артистка ушла из группы и начала сольную карьеру.

Недавно певица призналась, что редко сталкивалась с агрессивным поведением от фанатов на своих выступлениях. При этом артистка вспомнила, что однажды подвыпивший фанат стащил ее со сцены на концерте «Блестящих».

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