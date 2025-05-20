Семенович вспомнила, как поклонник стащил ее со сцены

Певица Семенович заявила, что поклонник стащил ее со сцены на концерте «Блестящих»

Певица Анна Семенович призналась в беседе с kp.ru, что редко сталкивалась с агрессивным поведением от фанатов.

По словам Семенович, преследование поклонников – это неотъемлемая сторона работы любого публичного человека. Артистка уточнила, что ее хорошо оберегали и защищали, но периодически случались инциденты.

Семенович вспомнила, как подвыпивший фанат стащил ее со сцены на концерте группы «Блестящие». Мужчина перекинул исполнительницу через плечо и понес в зал.

«Я при этом продолжала петь, как учили нас продюсеры: что бы ни случилось – пой. Но меня очень быстро освободила охрана, на следующий день этот человек прислал цветы с извинениями. Пожалуй, это запомнившийся случай. После ухода из группы поклонники не исчезли, они по-прежнему есть. Но ведут себя прилично», — поделилась певица.

Анна Семенович стала наиболее известна после участия в коллективе «Блестящие». Она выступала в группе с певицами Жанной Фриске, Юлией Ковальчук и Ксенией Новиковой. В 2008-м артистка ушла из группы и начала сольную карьеру.

Ранее Анна Семенович пожаловалась на кишечный вирус.