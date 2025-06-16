Умер актер Вячеслав Богачев

Российский актер Вячеслав Богачев умер в возрасте 77 лет

Советский и российский актер, сценарист и режиссер Вячеслав Богачев умер в возрасте 77 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на жену артиста актрису Ольгу Богачеву.

«Да, его не стало», — сказала собеседница агентства.

До этого в СМИ появилась информация о смерти актера в его квартире. Причиной называется острая сердечная недостаточность, вызванная длительной болезнью.

Богачев учился в Школе-студии МХАТ. До 1978 года он работал в Московском театре имени Ленинского Комсомола. В качестве актера он известен ролями в фильмах «В круге первом», «Романовы: венценосная семья», «Анна Карамазофф» и «Темные аллеи».

13 июня сообщалось о смерти российского актера Павла Ульянова, ставшего известным по ролям в сериалах «Каменская» и «Марш Турецкого».

5 июня стало известно о смерти Константина Шелестуна, сыгравшего в сериале «Бандитский Петербург». Актер также снимался в сериалах «Убойная сила», «Улицы разбитых фонарей» и других. Всего фильмография Шелестуна насчитывает более 80 проектов.

Ранее водолазы нашли тело 38-летнего актера Сергея Тоичкина.