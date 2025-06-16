На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Умер актер Вячеслав Богачев

Российский актер Вячеслав Богачев умер в возрасте 77 лет
close
ЭТПО «Актер кино»

Советский и российский актер, сценарист и режиссер Вячеслав Богачев умер в возрасте 77 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на жену артиста актрису Ольгу Богачеву.

«Да, его не стало», — сказала собеседница агентства.

До этого в СМИ появилась информация о смерти актера в его квартире. Причиной называется острая сердечная недостаточность, вызванная длительной болезнью.

Богачев учился в Школе-студии МХАТ. До 1978 года он работал в Московском театре имени Ленинского Комсомола. В качестве актера он известен ролями в фильмах «В круге первом», «Романовы: венценосная семья», «Анна Карамазофф» и «Темные аллеи».

13 июня сообщалось о смерти российского актера Павла Ульянова, ставшего известным по ролям в сериалах «Каменская» и «Марш Турецкого».

5 июня стало известно о смерти Константина Шелестуна, сыгравшего в сериале «Бандитский Петербург». Актер также снимался в сериалах «Убойная сила», «Улицы разбитых фонарей» и других. Всего фильмография Шелестуна насчитывает более 80 проектов.

Ранее водолазы нашли тело 38-летнего актера Сергея Тоичкина.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами