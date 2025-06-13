Умер актер из «Каменской» и «Марша Турецкого»

Умер российский актер Павел Ульянова, ставший известным по ролям в «Каменской» и «Марше Турецкого». Об этом сообщается на страничке актера на сайте «Кино-Театр.Ру».

Артист скончался 13 июня, ему был 61 год. Причины и обстоятельства смерти не уточняются.

Павел Ульянов родился 30 апреля 1964 года в Караганде. В 1991-м окончил Ярославский театральный институт, тогда же стал работать в МХАТе имени Горького под руководством Татьяны Дорониной, пока не ушел в 2007 году.

В кино Ульянов дебютировал в начале нулевых. В послужной список актера входят «Даун Хаус», «Сыщики», «Марш Турецкого», «Каменская», «Русские амазонки», «Зверобой», «Я лечу» и другие.

В последний раз Ульянов появлялся на экране в 2022 году, когда была выпущена режиссерская версии историко-приключенческой ленты «Слуга государев» 2007 года, В картине Ульянов исполнил там роль шведского генерала.

5 июня стало известно о смерти российского актера Константина Шелестуна, сыгравшего в сериале «Бандитский Петербург». Актер также снимался в сериалах «Убойная сила», «Улицы разбитых фонарей» и других. Всего фильмография Шелестуна насчитывает более 80 проектов.

Ранее в США застрелили актера из «Зачарованных».