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Фильм «Король и Шут. Навсегда» выйдет в 2026 году

Фильм «Король и Шут. Навсегда» выйдет в кинотеатрах 19 февраля 2026 года
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Кинопоиск

Фильм «Король и Шут. Навсегда» получил дату выхода. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе Кинопоиска.

Действие музыкального приключенческого фэнтези будет происходить в мире песен культовой рок-группы. Вымышленный мир уничтожается из-за вторжения воскресших Некромантом. Главным героям — Горшку и Андрею Князеву предстоит объединиться, чтобы спасти сказочную вселенную. Горшок похитит Князева для защиты их мира.

В фильме сыграют те же актеры, которые появились и в сериале — Константин Плотников — Горшок, Влад Коноплев — Князь, Дарья Мельникова — Вдова, Вера Вольт — Принцесса, Илья Хвостиков — Кочерыжка.

Некроманта в проекте сыграет Илья Гришин. Из первых опубликованных кадров с героем можно заключить, что его внешний облик отсылает к легендарному рок-музыканту Дэвиду Боуи.

Первые — фэнтезийные — сцены фильма по мотивам песен и истории знаменитой панк-группы снимаются на полуострове Рыбачий на севере России. Съемки сцен из реальности пройдут в Санкт-Петербурге.

Продюсер Игорь «Панкер» Гудков, снявший группе три культовых фильма-концерта — «Праздник Скоморох», «Ели мясо мужики» и «На краю», — обратил внимание фанатов на то, что «Король и Шут. Навсегда» — это не продолжение сериала, а отдельное произведение со знакомыми героями.

Ранее появились первые фото со съемочной площадки «Майор Гром: Сериал».

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