На блогершу Остролистую завели дело о сотрудничестве с нежелательной организацией

На стримершу Миру Остролистую завели дело о сотрудничестве с нежелательной организацией. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости».

Протокол на девушку поступил в Никулинский суд Москвы, заседание по делу состоится в середине июля.

Сама девушка объяснила, что ей «надо было проверять почту по месту прописки».

Выяснилось, что жалобу в Минюст на девушку написал некий Никифор Вдовин, он попросил признать Миру иноагентом за репосты «нежелательных» СМИ.

В ноябре 2024 года девушка обвинила в сексуализированном насилии блогера Александра Штефанова (признан в РФ иностранным агентом). По словам Миры, он якобы угрозами склонил ее к сексу. Сексуального опыта у блогерши на тот момент не было, после контакта ей пришлось лечиться от уреаплазмоза. Позже Мира узнала, что половой акт с ней был частью спора на 500 рублей.

В начале июня телеведущая Татьяна Лазарева (признана в РФ иностранным агентом, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) прокомментировала свой статус иноагента.

Ранее представитель Виктории Бони объяснил, почему телеведущую обвиняют в пропаганде наркотиков.