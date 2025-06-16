На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На стримершу Миру Остролистую завели дело

На блогершу Остролистую завели дело о сотрудничестве с нежелательной организацией
close
Twitch

На стримершу Миру Остролистую завели дело о сотрудничестве с нежелательной организацией. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости».

Протокол на девушку поступил в Никулинский суд Москвы, заседание по делу состоится в середине июля.

Сама девушка объяснила, что ей «надо было проверять почту по месту прописки».

Выяснилось, что жалобу в Минюст на девушку написал некий Никифор Вдовин, он попросил признать Миру иноагентом за репосты «нежелательных» СМИ.

В ноябре 2024 года девушка обвинила в сексуализированном насилии блогера Александра Штефанова (признан в РФ иностранным агентом). По словам Миры, он якобы угрозами склонил ее к сексу. Сексуального опыта у блогерши на тот момент не было, после контакта ей пришлось лечиться от уреаплазмоза. Позже Мира узнала, что половой акт с ней был частью спора на 500 рублей.

В начале июня телеведущая Татьяна Лазарева (признана в РФ иностранным агентом, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) прокомментировала свой статус иноагента.

Ранее представитель Виктории Бони объяснил, почему телеведущую обвиняют в пропаганде наркотиков.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами