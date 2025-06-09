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Телеведущая Лазарева прокомментировала свой статус иноагента

Живущая в Испании телеведущая Лазарева заявила, что не хотела бы быть иноагентом
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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Российская телеведущая Татьяна Лазарева (признана в РФ иностранным агентом, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), которая проживает в Испании, заявила, что не хотела бы быть иноагентом. Об этом она рассказала в видео, опубликованном на YouTube-канале.

В беседе с историком и блогером Тамарой Эйдельман (признана в РФ иностранным агентом) Лазарева выразила мнение, что в настоящий момент большинство людей стремятся к простой и понятной жизни. По словам ведущей, такое положение дел свойственно человеку: стараться не создавать проблем и жить в привычном мире, где черное и белое. Она отметила, что так проще.

«И я бы очень хотела жить и не быть ни иноагентом, ни уголовницей, а просто... не знаю, цветочки [сажать]», — сказала Лазарева.

В конце мая Татьяна Лазарева в интервью блогеру Максиму Кацу (признан в РФ иностранным агентом) в шутку заявила, что считает Россию «ужасной страной». Также в разговоре ведущая выразила мнение, что в РФ «все угроблено». Кац с ней не согласился.

В феврале 2022 года Лазарева покинула Россию и с тех пор не возвращалась. Она многократно критиковала российские власти за проведение спецоперации, и в июле того же года ее внесли в перечень иноагентов. Ведущая поселилась в Испании.

Ранее на Лазареву потребовали завести уголовное дело и отобрать у нее бизнес в России.

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