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Умер лидер легендарной лондонской панк-группы The Boys

Скончался вокалист The Boys Джон Плейн
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Classic Rock/Getty Images

Гитарист и вокалист легендарной лондонской панк-группы «The Boys» Джон Плейн умер на 74-м году жизни. Об этом сообщает PopCulture со ссылкой на страницу коллектива в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Плейн умер в субботу. Группа не назвала точную причину смерти, добавив, что музыкант скончался после «продолжительной болезни».

«Джон был выдающимся музыкантом, автором песен и певцом. Его ритм-гитара мирового класса была основой звучания The Boys. Всем будет его очень не хватать», — добавили в группе.

У Плейна остался сын Джо.

Гитарист принял участие в записи всех пяти студийных альбомов «The Boys»: «The Boys» 1977 года, «Alternative Chartbusters» 1978 года, «To Hell with the Boys» 1979 года, «Boys Only» 1981 года и «Punk Rock Menopause» 2014 года. Он также записывал альбомы сольно и выступал как сессионный музыкант.

Накануне в зоне СВО умер украинский актер из сериала «Возвращение Мухтара».

Ранее скончалась театровед и переводчица Ирина Мягкова.

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