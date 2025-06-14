Скончалась театровед и переводчица Ирина Мягкова

ГИТИС: театральный критик и переводчица Ирина Мягкова умерла в возрасте 87 лет

На 88-м году жизни ушла из жизни известный театровед, театральный критик и переводчик Ирина Мягкова. О ее кончине сообщили в Telegram-канале ГИТИСа.

Деканат института выразил соболезнования ее дочери — искусствоведу Ирине Кулик, а также всем родным, друзьям, коллегам и ученикам Ирины Мягковой.

В вузе напомнили, что в 1980–1990-х годах Мягкова преподавала на театроведческом факультете института, вела семинары по театральной критике, обучала на заочных курсах и была преподавателем кафедры театра народов СССР. Также в ГИТИСе отметили, что она была признанным специалистом по французской литературе и театру, а ее переводы французской драматургии получили высокую оценку коллег.

Ирина Григорьевна окончила историко-филологический факультет МГПИ имени Ленина в 1961 году, а затем — Московский педагогический институт иностранных языков имени Мориса Тореза. В 1976 году защитила кандидатскую диссертацию по искусствоведению. С 1988 по 1993 год преподавала в ГИТИСе.

В своей профессиональной деятельности Мягкова много писала о современной российской сцене и французском театре, уделяя особое внимание работе региональных театров, которые регулярно посещала.

В 2014 году в издательстве «Новое литературное обозрение» вышла её книга мемуаров под названием «Чужая девочка».

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