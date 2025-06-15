На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Прохор Шаляпин попал в больницу из-за шоколадной пасты

Певец Прохор Шаляпин рассказал, что оказался в больнице из-за шоколадной пасты
close
Анатолий Ломохов/Global Look Press

Певец Прохор Шаляпин признался в шоу «Ты не поверишь!», что был госпитализирован из-за шоколадной пасты.

У Шаляпина прихватило поджелудочную железу после десерта. Он съел полкило шоколадной пасты за раз. Врачи ему диагностировали пищевое расстройство. Артист признался, что не первый раз попадает в больницу из-за переедания.

«Я единственный раз в жизни вызывал скорую помощь, когда переел. У меня был приступ жуткий. Они приехали и все ждали от меня какого-то подвоха. Я перечислил, что я съел, а у них волосы дыбом встали», — вспомнил певец.

По словам Шаляпина, врачи обнаружили у него перегиб желчного пузыря и повышенный уровень холестерина. Певцу прописали легкие препараты и диету.

В январе Шаляпин пожаловался, что поправился. Певец набрал вес из-за сбившегося режима работы. У него могут быть съемки как ночью, так и ранним утром. По словам артиста, его организм «в шоке». Певец также не ограничивает себя в еде. Он любит молочную продукцию и сладкое.

Ранее семья Федора Шаляпина запретила известному артисту приезжать к ним.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами