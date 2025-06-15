Прохор Шаляпин попал в больницу из-за шоколадной пасты

Певец Прохор Шаляпин признался в шоу «Ты не поверишь!», что был госпитализирован из-за шоколадной пасты.

У Шаляпина прихватило поджелудочную железу после десерта. Он съел полкило шоколадной пасты за раз. Врачи ему диагностировали пищевое расстройство. Артист признался, что не первый раз попадает в больницу из-за переедания.

«Я единственный раз в жизни вызывал скорую помощь, когда переел. У меня был приступ жуткий. Они приехали и все ждали от меня какого-то подвоха. Я перечислил, что я съел, а у них волосы дыбом встали», — вспомнил певец.

По словам Шаляпина, врачи обнаружили у него перегиб желчного пузыря и повышенный уровень холестерина. Певцу прописали легкие препараты и диету.

В январе Шаляпин пожаловался, что поправился. Певец набрал вес из-за сбившегося режима работы. У него могут быть съемки как ночью, так и ранним утром. По словам артиста, его организм «в шоке». Певец также не ограничивает себя в еде. Он любит молочную продукцию и сладкое.

Ранее семья Федора Шаляпина запретила известному артисту приезжать к ним.