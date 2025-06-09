Юрий Стоянов спел на премьере фильма «На деревню дедушке»

Актер Юрий Стоянов представил первым зрителям народную комедию для всей семьи «На деревню дедушке» и спел на премьере в московском кинотеатре «Октябрь». Об этом «Газете.Ru» сообщила студия «Инфинити Контент».

На премьеру также пришли актеры Татьяна Орлова, Александр Ильин Старший, Ярослав Головнев, Мирон Лебедев, Алиса Руденко, продюсеры Георгий Малков, Ясмина Бен Аммар, Андрей Липов, сценарист Александр Бережной.

На сцене Стоянов вживую исполнил песню, написанную им специально для фильма, — композиция прозвучала на финальных титрах.

«Я был очень рад, когда увидел почти полный зал на нашей премьере учитывая, что это воскресенье. Приятно, что многие пришли с детьми, и особенно приятно что никто из них в процессе показа не выходил — фильм всех увлек. С моей точки зрения, это скромная, добрая и очень важная история», — поделился актер.

По сюжету картины десятилетний Владик (Ярослав Головнев) активно осваивает нейросети, борется с навязанными мамой (Ингрид Олеринская) нянями и в итоге по требованию мамы отправляется к деду. Но отец с дочерью не разговаривали двенадцать лет, а сам Владик против поездки в сельскую местность, ведь ему предстоит важный IT-конкурс. Когда мама уезжает, Владик пытается уговорить деда отвезти его на конкурс, но тот отказывает — тогда у внука рождается новый план.

Фильм выйдет в широкий прокат 12 июня.

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