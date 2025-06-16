Создатель «Миража» выиграл суд против Суханкиной

В Арбитражном суде города Москвы продюсер, создатель и композитор группы «Мираж» Андрей Литягин выиграл суд против певицы Маргариты Суханкиной. Об этом «Газете.Ru» сообщила пресс-служба коллектива.

В суде рассматривался иск по случаю концерта Суханкиной в Волгограде 7 января 2024 года. По словам лидера группы Алексея Горбашова, последние 8 лет Маргарита Суханкина исполняет его произведения незаконно, не выплачивая авторских отчислений.

«При любом публичном исполнении произведения, автор должен получать авторские отчисления. Но Маргарита со своим менеджментом придумала жульническую схему, по которой они якобы создали сложный объект и назвали его театрализованным шоу. По закону за определенные виды сложных объектов один раз права покупаются у правообладателя и за них больше платить не надо. Но здесь ситуация такая, что никакого сложного объекта они не создали, естественно. Маргарита Суханкина просто исполняет чужие песни незаконно», — объяснил он.

Это уже третий подобный иск, который выигрывает Андрей Литягин, уточнил Горбашов. Иск подавался в суд на 2,6 млн рублей, но суд снизил выплату в половину.

«В судах принято уменьшать стоимость, как они считают, в разумных пределах. Ну вот снизили до 1,3 млн рублей и 100 тысяч рублей судебных издержек. Организатор ИП Зайцев О. С., в данном случае, будет платить. На самом деле грустная история, потому что люди такие непорядочные и недоговороспособные, потому что все это придумано ради того, чтобы обманывать и не платить авторам», — делится Горбашов.

Музыкант подчеркнул, что группу не радуют суды и выигрыши.

«С Маргаритой Суханкиной была договоренность, была лицензия. Полгода они по ней работали в 2017 году. Официально совершенно. Потом они лицензию эту продлять не стали», — уточнил он.

В марте создатель «Миража» Литягин заявил, что ищет солистку в англоязычный проект.

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