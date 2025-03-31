Создатель «Миража» не может найти солистку на иностранный проект из-за «корявого английского»

Продюсер и создатель группы «Мираж» Андрей Литягин рассказал в беседе с «Газетой.Ru», что работает над англоязычным проектом.

Литягин желает, чтобы проект стал успешен во всем мире. Он признался, что у него возникли проблемы при подборе солистки. Продюсер рассказал, что ездил по разным странам, но не нашел ни одну певицу с хорошим произношением.

«Многие готовы довольствоваться своей национальной популярностью. Вот мы у себя тут знамениты и не хотим никакой английский оттачивать. С этим возникает проблема. Потому что корявенький английский не пройдет, если замахиваться на серьезный уровень. А на меньшее я не согласен. Мне это просто не интересно», — поделился продюсер.

Литягин хочет, чтобы его музыка на английском языке получила международное признание. Продюсер заявил, что приложит все силы, чтобы это получилось.

Создатель группы «Мираж» также оценил состояние зарубежной музыкальной индустрии. Он считает, что европейский шоу-бизнес сильно уступает американскому.

«Не мое дело вскрывать причины, по которым это происходит. Но уровень здорово упал, на самом деле. Причем если в Штатах он держится на каком-то приемлемом постоянном уровне, то в Европе скатывается в малобюджетный продакшн, не всегда, конечно. Есть хорошие вещи. Но уровень в среднем катится вниз», — заявил Литягин.

Ранее Канье Уэст пожалел о рождении четверых детей от Ким Кардашьян.