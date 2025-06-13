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Вдове пациента клиники Хайдарова отказали в удовлетворении иска против Собчак

Собчак выиграла суд у вдовы пациента клиники Хайдарова
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Shutterstock

Блогер и телеведущая Ксения Собчак выиграла суд у вдовы пациента клиники пластической хирургии доктора Хайдарова об опровержении информации о непричастности врачей к инциденту с ее мужем.

«В удовлетворении исковых требований — отказать», — сообщается в материалах суда.

Вдова мужчины требовала опровергнуть информацию о том, что ее супруг не пережил последствия пластической операции — однако вины врачей в этом нет. Об этом Собчак заявила в одном из видеороликов на своем канале. Истица утверждает, что на тот момент, когда Собчак озвучила эту точку зрения до того, как появились результаты судебно-медицинской экспертизы.

Инцидент произошел в феврале 2024 года — на следующий день после операции и выписки мужчина почувствовал себя плохо, повторно обратился в клинику, где провели экстренное вмешательство — оно не помогло. Мужчину в тяжелом состоянии госпитализировали в другую клинику, но и там его помочь не смогли.

До этого звездный пластический хирург Тимур Хайдаров подал иск к своей же клинике.

Ранее Виктория Боня показала мать после пластики по бартеру.

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