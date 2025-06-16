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Поклонники Пугачевой обратились с требованием к певице из-за атак Израиля на Иран

Поклонники Пугачевой потребовали от певицы реакции на атаки Израиля на Иран
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alla_orfey/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Поклонники певицы Аллы Пугачевы в социальных сетях потребовали от исполнительницы реакции на атаки Израиля на Иран. На это внимание обратил mk.ru.

Люди хотят узнать мнение артистке о происходящем.

Так, по словам одной из пользовательниц cоцсетей, «новые израильтяне» молчат уже несколько дней.

«В шоке, наверное. Решают, куда податься дальше. На самом деле вот это их трусливое молчание в данном случае гаже и противнее всего. По поводу России у них задница просто огнем горела, так они решительно ее осуждали, слюной брызгали от негодования. А тут вдруг притихли. Люди, недостойные даже презрения!» — написала пользовательница.

Не комментирует ирано-израильский конфликт и юморист Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом), муж Пугачевой.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев». В ее рамках его войска атаковали ядерные и военные объекты на территории Ирана. Вечером в тот же день Корпус стражей исламской революции объявил о начале ответной операции. Она получила название «Истинное обещание — 3». В ходе выполнения боевых задач по Израилю были нанесены ракетные удары.

Ранее в МИД России заявили, что Израиль «почувствовал безнаказанность».

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