Солист Мариинки попал в психбольницу после нападения на журналистов

Напавшего на журналистов солиста Мариинского театра Григора Вернера направили в психиатрическую больницу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в оперативных службах Санкт-Петербурга.

По его словам, это произошло после задержания мужчины.

Два дня назад в Приморском районе предполагаемый солист Мариинского театра начал громко петь, сел в такси, а после замечания водителя якобы достал пистолет и приказал не мешать ему отдыхать. Тогда же оперный певец приезжал в «Театр на Литейном» и требовал встречи с бывшей девушкой-актрисой, напал на охранника и тоже угрожал предметом, похожим на пистолет.

На следующий день солист собирался прокомментировать журналистам инцидент в такси. Однако в какой-то момент настроение Вернера резко переменилось — он начал кричать и бросаться на машину съемочной группы. По данным 78.ru, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее на актера «Содержанок» напала с ножом любовница.