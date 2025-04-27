Солист Little Big нашел способ зарабатывать в России

Солиста группы Little Big Илья Прусикин (признан в РФ иностранным агентом) переоформил права на товарный знак коллектива на директора Алину Пязок. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Как утверждает Telegram-канал, сделка была заключена около года назад. Таким образом, отмечает SHOT, Прусикин «продолжает получать авторские и другие отчисления» от Little Big, несмотря на свой статус иноагента. У Прусикина также заблокировали счета в России из-за долга в размере 50 тыс. 285 рублей.

Telegram-канал также добавляет, что сама Пязок сейчас тоже находится в Лос-Анджелесе. Ее называют «ключевым идеологом» коллектива.

В начале апреля сообщалось, что судебные приставы прекратили взыскания. Исполнительное производство было прекращено, так как судебные приставы не обнаружили у лидера Little Big имущества в России, на которое можно было бы наложить взыскание.

В июне 2022 года Илья Прусикин уехал из России в США вместе с коллективом Little Big. Он заявлял, что намерен вернуться на родину через 10–15 лет, поскольку любит ее.

25 сентября стало известно, что уехавшие из России солисты Little Big стали родителями. У Прусикина и вокалистки группы Софьи Таюрской родился ребенок, но знаменитости решили не скрывать его пол.

Ранее сообщалось, что «Мисс России 2015» грозит два года тюрьмы из-за украшений на сумму почти 12 млн рублей.