В Париже ограбили блогершу Диану Коркунову

Блогерша Диана Коркунова сообщила, что ее ограбили на 15 млн рублей

Блогерша и модель Диана Коркунова сообщила в Telegram-канале, что в ее квартиру в Париже ворвались грабители.

По словам Коркуновой, ее ограбили, когда ее не было дома. У блогерши забрали дорогостоящие сумки, украшения и деньги. Суммарный ущерб вышел в более 15 миллионов рублей.

«Если честно — терять деньги обидно. Терять вещи — еще обиднее, потому что это часть моей работы, коллекции, моей жизни. Но самое неприятное — это потеря чувства безопасности. Вроде ты в своем доме, но что-то внутри уже иначе», — заявила блогерша.

Коркунова добавила, что это не первое воровство ее вещей во Франции. У блогерши уже крали сумки на улицах и в ресторанах.

Диана Коркунова начала работать моделью в 16 лет. Она сотрудничала с косметическими брендами и глянцевыми журналами. В 2017-м она пробовала себя в качестве певицы. Она снялась в клипе певицы Манижи на песню «Изумруд». В 2018-м вместе с Анастасией Ивлеевой модель появилась в клипе «Не модные» Лены Темниковой.

Коркунова также ведет блог, где дает бьюти-советы, обсуждает моду и делится подробностями своей жизни.

Ранее пес спас жену Буйнова от вора.