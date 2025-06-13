У лидера группы Little Big обнаружили долг по госпошлине в России

Уехавший в США лидер группы Little Big Илья Прусикин (признан в РФ иностранным агентом) оставил в России неоплаченную госпошлину. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

По словам источника агентства, у музыканта есть непогашенная задолженность, назначенная судом. В базе исполнительных производств указано, что дело было открыто 15 января по решению суда Ленинградской области, но впоследствии прекращено из-за невозможности взыскания — у должника не оказалось имущества, на которое можно обратить взыскание.

Прусикин был признан иностранным агентом в январе 2023 года. Минюст заявил, что он получал поддержку из-за рубежа, критиковал российские власти и выступал против специальной военной операции. С лета 2022 года группа Little Big официально базируется в Лос-Анджелесе и отказалась от гастролей по России.

До этого также уехавший в США стендап-комик и блогер Данила Поперечный (признан в РФ иностранным агентом) признался на своем YouTube-канале, что узнал о задолженности по коммунальным услугам через СМИ. Он опубликовал скриншот, в котором сказано, что сумма его задолженности по ЖКХ составила 225 рублей.

Ранее суд обязал актера Константина Хабенского погасить долги по ЖКХ.