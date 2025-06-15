Lil Pump заявил о любви к русским девушкам

Рэпер Lil Pump (Газзи Фабио Гарсия – настоящее имя) заявил, что любит русских девушек. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Lil Pump выступил 14 июня на сцене МТС Live Холл в Москве. После концерта он зашел в студию звукозаписи Игоря Матвиенко вместе с протеже Филиппа Киркорова — Маргаритой Овсянниковой (Марго). Они пробыли там три часа, утверждает SHOT.

Telegram-канал Mash рассказывал, что Lil Pump вместе с SmokeРurpp (настоящее имя Омар Джеффри Пинейро) зажег под песни «Я русский» и «Матушка-земля» в одном из московских клубов. Артисты прибыли в Россию 13 июня, заселились в отеле, приняли в дар шапки-ушанки и русские матрешки.

По информации канала, после этого Lil Pump и SmokeРurpp уехали в столичный клуб на Рочдельской в сопровождении охраны с кортежем из V-классов. После отдыха, рассказали очевидцы, артисты в компании девушек отправились в гостиницу.

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