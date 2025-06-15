Бледанс рассказала о реабилитации сына с синдромом Дауна

Актриса и телеведущая Эвелина Бледанс сообщила в беседе с mk.ru, что отправилась в Турцию вместе с младшим сыном Семеном.

Бледанс привезла сына на реабилитацию. Семен растет с синдромом Дауна.

«Тут есть отель для особенных людей, где собраны все лучшие специалисты в одном месте. Детки в течение дня занимаются с логопедами, нейропсихологами, ЛФК... И, конечно, здесь есть море, которое видно из окна», — поделилась телеведущая.

В апреле Эвелина Бледанс призвала привлечь к ответственности психиатра Александру Игнатову, сравнившую особенных детей с собаками.

Тогда в сети распространился ролик с Игнатовой, на котором женщина заявила: «Мне кажется, что к такого рода детям [с аутизмом] нужно относиться как к собакам или как к обезьянам». Врач также отказалась называть особенных детей людьми.

Бледанс заявила, что видеоролик с Игнатовой необходимо направить в прокуратуру, чтобы ведомство призвало врача к ответственности за подобные фразы.

Ранее Эвелина Бледанс рассказала о своих необычных пристрастиях.