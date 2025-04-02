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Эвелина Бледанс призвала наказать психиатра, сравнившую особенных детей с собаками

Актриса Бледанс: врача Игнатову нужно наказать за сравнение детей с собаками
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bledans/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Актриса Эвелина Бледанс призвала привлечь к ответственности психиатра Александру Игнатову, сравнившую особенных детей с собаками. Ее слова передает «Абзац».

Накануне в сети распространился ролик с Игнатовой, на котором женщина заявила: «Мне кажется, что к такого рода детям [с аутизмом] нужно относиться как к собакам или как к обезьянам». Врач также отказалась называть особенных детей людьми.

«Я всегда в таких случаях начинаю четвертовать, хоть четвертовать я и не вправе, но конкретно в этом случае — это однозначно волчий билет!» — возмутилась Эвелина Бледанс.

Актриса заявила, что видеоролик с Игнатовой необходимо направить в прокуратуру, чтобы ведомство призвало врача к ответственности за подобные фразы.

«Не реагировать на такое тоже нельзя, потому что, если человек занимается детьми, работает с ними, представьте, какие уроки он им преподает. Поэтому тут один вариант — в прокуратуру», — подчеркнула Бледанс.

Эвелина Бледанс растит младшего сына Семена, который появился на свет с синдромом Дауна. Актриса рассказывала, что узнала о диагнозе мальчика еще в период беременности, но решила рожать. В беседе с «Абзацем» Бледанс отметила, что мозг особенного человека уникален — такие дети могут добиваться феноменальных успехов в программировании и прочем.

«Я не знаю, можно ли лишать за такое диплома или лицензии, но доктору, очевидно, нужно перепройти курс по биоэтике заново или вообще решить вопрос, стоит ли ей заниматься медициной», — подытожила актриса.

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