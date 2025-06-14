С сыгравшим Остапа Бендера народным артистом Янко простятся в Липецке

С народным артистом России Михаилом Янко простятся на родине в Липецке. Об этом сообщают «Аргументы и факты» со ссылкой на Липецкий государственный академический театр драмы имени Льва Толстого.

«Пока даты прощания с Михаилом Леонидовичем нет», — уточнили в театре.

Янко не стало в Москве, и теперь усопшего необходимо транспортировать в Липецк. В учреждении культуры уточнили, что прощание пройдет не раньше 16-17 июня.

В театре отметили, что Янко был душой и главным артистом учреждения, всегда мог помочь советом и воспитал много молодых артистов.

Артист добился популярности среди любителей театра, сыграв главные роли в спектаклях «Живой труп», «Последний срок» и «Похождения Остапа Бендера». Янко посвятил сцене более 40 лет.

Янко работал в Ульяновском театре драмы, Липецком академическом театре драмы им. Л.Н. Толстого, а также в МХАТ имени Горького.

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