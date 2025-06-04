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В Израиле скончался советский балетмейстер Валерий Панов

В Ашдоде в 87 лет скончался советский балетмейстер Валерий Панов
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AP

В возрасте 87 лет в израильском Ашдоде умер знаменитый советский балетмейстер Валерий Панов. Об этом сообщает Ashdodnet.com.

Похороны артиста состоятся в среду, 4 июня, в 16:30 на городском кладбище Ашдода.

Валерий Панов (Шульман) родился 12 марта 1938 года в Витебске. Учился балету в Москве и Ленинграде, поступил в Ленинградское хореографическое училище, которое окончил в 1957 году по классу Семена Каплана. Танцевал в балетной труппе Ленинградского Малого театра оперы и балета. Лучшими работами Панова в этом театре стали роли Петрушки в «Петрушке», Хулигана в «Барышне и хулигане», Дафниса в «Дафнисе и Хлое». С 1964 году Панов работал в Театре оперы и балета им. Кирова, где танцевал до 1972 года. В 1970 году получил звание заслуженного артиста РСФСР. В том же году за исполнение партии Османа в балете «Горянка» был удостоен Государственной премии РСФСР.

В 1974 году Валерий Панов репатриировался в Израиль. Выступал на Западе в балетах «Щелкунчик» Петра Чайковского и «Петрушка» Игоря Стравинского. В 1977 году стал солистом и балетмейстером театра «Немецкая опера». Панов танцевал и ставил спектакли в различных театрах Европы и Америки, среди которых Балет Сан-Франциско, Берлинская государственная опера, Венская государственная опера. Организовал в Израиле собственную труппу «Театр балета «Панов-Ашдод».

В мае стало известно о смерти советского и российского хореографа и балетмейстера Юрия Григоровича, он умер на 99-м году.

Ранее балетмейстер объяснил, почему Григорович не брал Родькина в «Щелкунчик».

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