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Скончался народный артист России Михаил Янко

Советский и российский актер театра и кино Михаил Янко ушел из жизни
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Министерство культуры Липецкой области

Советский и российский актер театра и кино Михаил Янко, который сыграл в спектаклях Остапа Бендера, ушел из жизни. Об этом сообщили в министерстве культуры Липецкой области.

«Ушел настоящий мастер сцены, выдающийся артист и прекрасный человек. Министерство культуры Липецкой области выражает соболезнования семье Михаила Леонидовича и его коллегам», — говорится в сообщении.

Артист добился популярности среди любителей театра за главные роли в спектаклях «Живой труп», «Последний срок» и «Похождения Остапа Бендера». Всего он посвятил сцене более 40 лет.

Янко работал в Ульяновском театре драмы, Липецком академическом театре драмы им. Л.Н. Толстого, а также в МХАТ имени Горького.

Недавно стало известно о смерти российского актера Константина Шелестуна, сыгравшего в сериале «Бандитский Петербург». Артист известен зрителям по ролям в сериалах «Бандитский Петербург — 4», «Убойная сила», «Улицы разбитых фонарей» и других. Всего фильмография Шелестуна насчитывает более 80 проектов.

Ранее в Израиле скончался советский балетмейстер Валерий Панов.

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