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Тося Чайкина пожаловалась на альфонса, потратившего ее миллионы

Певица Тося Чайкина рассказала о партнере, вернувшегося к жене
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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Певица Тося Чайкина пожаловалась на своего экс-партнера, оказавшегося альфонсом. Разочаровывающим опытом она поделилась в своем Telegram-канале.

В конце марта Чайкина отдыхала на Самуи и встретила старого знакомого, которого не видела 11 лет. Мужчина живет в Австралии.

Певица начала встречаться с ним, но, как утверждает, мужчина жил за ее счет и за проведенное вместе время потратил 2 миллиона рублей. После этого он вернулся к бывшей жене.

«Красиво в любви признаешься, говоришь, что хочешь детей и семью, создаешь иллюзию, а потом манипулируешь через чувство вины, чтобы развести на деньги», — упрекает она экс-избранника.

По словам Чайкиной, в ее день рождения мужчина прислал ей фотокарточку своей бывшей, лежавшего у него на кровати. С начала июня певица не общается с ним.

В начале июня экс-избранник Бородиной высказался о новом муже телеведущей.

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