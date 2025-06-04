На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Парк культуры
Размер текста
А
А
А

«Их жены думают, что я с ними сплю»: Боня раскрыла, в каких отношениях была с Мамаевым

Блогерша Боня заявила, что не вступала в интимную связь с Кокориным и Мамаевым
close
Anna Salynskaya/Russian Look/Global Look Press

Блогерша Виктория Боня уверила Алану Мамаеву, что не вступала в интимную близость с ее бывшим мужем, футболистом Павлом Мамаевым. Об этом знаменитость заявила на Rutube-шоу «Злые языки», где встретилась с коллегой.

Мамаева вспомнила, как однажды разбила стекла машины экс-супруга, поскольку прочитала переписку Бони со спортсменом, которая показалась ей «подозрительной». Блогерша отметила, что ее реакция была чрезмерно эмоциональной, поскольку она уже ловила мужа на изменах. Увидев сообщения от Бони, Мамаева села в машину мужа и позвонила Боне.

«Я беру трубку и слышу: «Ты что спишь с моим мужем?» Я разу поняла, что это ты. Я говорю: «Алана, клянусь тебе своим ребенком, что у нас ничего не было. Он даже рукой ко мне не прикасался. И потом, когда их посадили, то я подержала ребят. Думала, что с твоей стороны тоже будет поддержка, но ты начала гасить меня на федеральных каналах», — вспомнила Боня.

Мамаева заявила, что публично рассказала якобы Боня спала с Мамаевым, поскольку «не хотела раскрывать», что блогерша спала с [Александром] Кокориным.

«С Кокориным я не спала, также как и с Мамаевым. У меня очень много друзей мужчин, а их жены думают, что я с ними сплю», — уверила Боня.

Алана Мамаева в свою очередь отметила, что верит Виктории Боне.

Ранее Natan осудил Бузову за реакцию на скандал с Дубцовой на «Сокровищах императора».

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами